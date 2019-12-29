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  4. Polis 680 bin vatandaşa toplumsal destek sağladı

Polis 680 bin vatandaşa toplumsal destek sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Güvenliğin sağlanmasında vatandaş ve polis diyaloğunun önemli olduğuna inanarak hareket eden İstanbul Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 680 bin 837 vatandaşa ulaşarak toplumsal destek sağladı - Polis ve çocuk arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla tiyatro gösterileri, suça sürüklenen kişilerin ıslah edilmesi için eğitimler düzenleyen polis ekipleri, bayramlarda ve bazı özel günlerde de vatandaşlara yönelik faaliyetlerde bulundu

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU - HALİL DEMİR - Polis, vatandaş ve çocuk ilişkisini geliştirmek, çocukların suça karışmalarına engel olmak, milli ve manevi duyguları kuvvetlendirmek, bireylerin devletle arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak bilinciyle hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 680 bin 837 vatandaşa doğrudan ulaşarak hizmet verdi.

İstanbul'daki çocukların ve vatandaşların topluma faydalı olmalarını amaç edinen müdürlükte çok sayıda personel görev yapıyor.

Personel kimi zaman tiyatro sanatçısı, dansçı, müzisyen gibi çalışarak çeşitli etkinlikler düzenleyip, öğrencilerin polislerle kaynaşmasını sağlarken, bir yandan da vatandaşları aktif polislik hizmetlerine dahil etmek amacıyla "hırsızlık" ," "dolandırıcılık" , "sahte para" , "trafik kültürü" , "aile içi şiddet" gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri yapıyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 2019 yılında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 680 bin 837 vatandaşa doğrudan ulaştı.

Engelli öğrencilerin toplum içerisinde değerli olduklarını hissettirmek, bedensel, ruhsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hareket eden polis ekipleri bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

"2 Nisan Dünya Otizm Günü" kapsamında 630 öğrenci, "3 Aralık Engelliler Günü" kapsamında ise 400 öğrenciyi ziyaret eden ekipler, güvenli internet kullanımı, trafik kuralları ve güvenlikleri ile alakalı bilmeleri gereken hususlarda öğrencilere çeşitli sunumlar yaptı.

- 4 bin öğrenciye tiyatro gösterimi

Çocukların suça sürüklenmelerini engellemek, polis ve çocuk arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla oluşturulan tiyatro grubu tarafından "Büyünce Kendim Olacam" , "Farkındayım Aldanmam" , "Bekleyenin Var" isimli oyunlar hazırlandı.

Trafikle ilgili çocukların bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, trafik işaretlerini içeren skeç ve mesaj nitelikli algılayıcı özelliği yüksek cümlelerin de bulunduğu oyunlar 2019'da 4 bin 67 öğrenciye sunuldu.

Ramazan Bayramı'nda şehit ve gazi ailelerini, Darülaceze sakinlerini, yetiştirme yurdundaki öğrencileri ziyaret eden polis, bayram süresince esnaf ve vatandaşa bilgilendirme yaptı. Bu ziyaretler ve bilgilendirmeler kapsamında 10 bin 450 kişiye ulaşıldı.

Kurban Bayramı'nda da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren ekipler, kurban satış pazarlarında "sahte para" , "yankesicilik" , "dolandırıcılık" ve "hayvan hırsızlığı" konusunda 14 bin 527 vatandaşa bilgilendirme yaptı. İhtiyaç sahibi aileleri de belirleyen polis, kurban eti dağıttı.

- Suça sürüklenen çocuklara eğitimler verildi

Çeşitli suçlardan ceza alan Adalet Bakanlığı İstanbul Çocuk Eğitim Evi Müdürlüğünde kalan çocukların ıslah edilerek topluma kazandırılmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve sportif beceri koordinasyon çalışmalarını geliştirmeleri için 260 çocuğa futsal, masa tenisi ve satranç eğitimleri verildi.

Suça sürüklenen çocukların ortak taraflarının ebeveyn bakım ve ilgisinden yoksun olmaları, ekonomik güçlük çeken ailelerden geldiklerini tespit eden polis ekipleri, çocukları yetenek ve becerilerine uygun alanlarda meslek sahibi yapmak için çıraklık eğitim faaliyetleri düzenledi. Bu kapsamda oluşturulan gruplara terzilik, berberlik, yeme içme hizmetleri, aşçılık ve cam el dekorculuğu kursları verildi.

Polisliği güç kullanma mesleği olarak değil topluma hizmet sunan meslek olarak gören İstanbul Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenliğin sağlanmasında vatandaş ve polis diyaloğunun önemli olduğuna inanarak hareket ediyor. Bu kapsamda kentin birçok noktasında öğrenci ve vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor.

Toplum destekli polislik tanıtımı, güvenli internet kullanımı, trafik bilgisi, 155 polis imdat hattının etkin kullanımı, mesleki tanıtım gibi konularda 2019'da 137 bin 187 öğrenciye okullarında bilgilendirme yapıldı.

Halkla ilişkisini de geliştirmek isteyen polis, 2019'da 410 bin 371 vatandaşa doğrudan ulaşarak hırsızlık, oto hırsızlığı, dolandırıcılık ve yankesicilik ve aile içi şiddet konularında bilgilendirdi.

Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tüm bu faaliyetlerin yanı sıra öğrencilere yönelik şehir içi ve dışı gezi, fidan dikimi etkinliği ve uçurtma şenliği gibi birçok etkinliği 2019 yılında gerçekleştirdi.

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Çocuk polis Toplum Desekli Şube Müdürlüğü

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