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Polis 7 ay boyunca iz sürdü, TikTok'a üye oldu! Uyuşturucu baronu ve sevgilisini böyle yakaladı

12.05.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de uyuşturucu maddelerin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz'ün lüks içinde yaşadığı görüntüler ortaya çıkmış, Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz sayesinde yakalandığı ortaya çıkmıştı. Operasyon detayları da belli olurken, polis ekiplerinin çeteyi yakalamak için TikTok fenomeni kılığına girdiği belirlendi. Epöz, polis çiftle sürekli sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye başladı. İşte 7 aylık operasyonun detayları...

Polis 7 ay boyunca iz sürdü, TikTok'a üye oldu! Uyuşturucu baronu ve sevgilisini böyle yakaladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz'ün (30) Balıkesir'de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ay ve Epöz'ün, İzmir’de lüks sitelerdeki dairelerde yaşadıkları ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU BARONUNU SEVGİLİSİ ELE VERDİ

Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz İzmir’de önceki gün gözaltına alındı. Mahsum Ay ve Sunay Epöz, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Ay ve Epöz'ün, İzmir’de lüks sitelerde yaşadığı belirlendi. Sunay Epöz’ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İstanbul, İzmir ve Muğla üçgeninde aranan uyuşturucu baronu Mahsun Ay'ın (34), sevgilisi Sunay Epöz sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki Sunay Epöz'ü fiziki ve teknik takibe alan Balıkesir polisi, İzmir'de bir araya geleceklerini öğrenince operasyon için düğmeye bastı. Çevre güvenliğini alan polis, Ay ile Epöz'ü kıskıvrak yakaladı. İki sevgili tutuklanırken Sabah'ın haberine göre, çok konuşulan olayın da operasyon detayları ortaya çıktı.

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EKİPLER MAHSUM AY'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

2019'da Ayvalık açıklarında batan Vedat Reis-47 adlı tekneden çıkan 2 tona yakın skunk maddesi ve 2020 yılında Panama bandıralı 'Frontier Falcon' isimli geminin omurga bölümünün dışına sonradan monte edilen tankta ele geçirilen 25 kilo kokainin Türkiye'ye getirilmesi olayını araştıran Balıkeir narkotik ekipleri, "Ay Grubu" olarak bilinen uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Mahsum Ay'ın peşine düştü.

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HAYALET GİBİ YAŞIYOR, HİÇBİR YERE ÇIKMIYORDU

Hakkında; Ayvalık Sulh Ceza Hâkimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak', Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme', Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesince toplam 3 adet aranma kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Mahsum Ay'ın hayalet gibi yaşadığını ve hiçbir yere çıkmadığını tespit eden Balıkesir Narkotikle Mücadele timleri, Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz üzerinde yoğunlaştı.
Mahsum Ay ve çetesinin 2 tonun üzerindeki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği ihbarını alan Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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POLİS, SEVGİLİSİNİ TAKİBE ALDI

Mahsum Ay'ın sahte kimlik kullandığını ve bir kez kullandığı telefonu bir daha kullanmadığını tespit eden narkotik timleri, Sunay Epöz'ü teknik ve fiziki takibe aldı. Epöz'ün lüks rezidanslarda ve otellerde yaşadığını ve gününün büyük bir kısmını sosyal medya platformu olan Tik-Tok'da paylaştığını belirleyen narkotik polisi, şebekeye ulaşmak için Tik-Tok'a üye oldu.

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TIKTOK FENOMENİ GİBİ DAVRANDILAR

Epöz'ün gittiği lüks restoranları, spor salonlarını ve kuaförünü takibe aldı. Kendilerini çift olarak tanıtan kadın-erkek polisler, kısa sürede Sunay Epöz ile arkadaş oldu. Epöz, kendilerine Tik-Tok fenomeni süsü veren polis çiftle sürekli sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye başladı.

Mahsum Ay'ın yakalanmamak için sevgilisi Sunay Epöz ile ayrı rezidanslarda ve otellerde kaldığını, belli gün ve saatlerde buluştuklarını, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiğini belirleyen narkotik polisi, Mahsum Ay'ın sık sık görüşmelerini yaptığı Bornova'daki lüks rezidansı da takibe aldı. Polis 7 ay boyunca lüks rezidansa girenleri tek tek fotoğraflayarak teknik ve fiziki takibini sürdürdü.

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SEVGİLİLER BUCA'DA YAKALANDI

Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz'ün 2 tonun üzerindeki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği ihbarını alan ve organizatörlerle görüşmek için Bodrum'a gideceği bilgisine ulaşan Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bodrum'da para trafiğinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aynı gün otomobiliyle geri dönen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, Buca çıkışında polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

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