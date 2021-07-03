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Polis, alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre dersi verdi

03.07.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücüye, polis dakikalarca alkolmetre dersi verdi. Yoğun uğraşlar üzerine 0.6 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ali Ş.’nin(22) kullandığı motosikletin hurdaya ayrıldığı öğrenildi.

Polis, alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre dersi verdi

Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde uygulama yapan Trafik Ekipleri, 3 kişinin yolculuk yaptığı motosikleti durdurdular.

DAKİKALARCA ALKOLMETREYE NASIL ÜFLEYECEĞİNİ GÖSTERDİLER

Durdurulan motosikletin sürücüsüne alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üflemekte zorlanan sürücüye, polis ekipleri dakikalarca dil döktüler. Polis ekipleri, dakikalarca alkolmetreye nasıl üfleme yapılacağı konusunda eğitim verdiler.

1339 TL CEZAİ İŞLEM

Uzun uğraşlar sonucunda başarıyla yapılan ölçümde sürücünün 0.6 promül alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede ise motosikletin hurdaya ayrıldığı tespit edildi.

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Motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan sürücü gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İnegöl
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