Polis, alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre dersi verdi

Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde uygulama yapan Trafik Ekipleri, 3 kişinin yolculuk yaptığı motosikleti durdurdular.

DAKİKALARCA ALKOLMETREYE NASIL ÜFLEYECEĞİNİ GÖSTERDİLER

Durdurulan motosikletin sürücüsüne alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üflemekte zorlanan sürücüye, polis ekipleri dakikalarca dil döktüler. Polis ekipleri, dakikalarca alkolmetreye nasıl üfleme yapılacağı konusunda eğitim verdiler.

1339 TL CEZAİ İŞLEM

Uzun uğraşlar sonucunda başarıyla yapılan ölçümde sürücünün 0.6 promül alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede ise motosikletin hurdaya ayrıldığı tespit edildi.

Motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan sürücü gözaltına alındı. (İHA)

