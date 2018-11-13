Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Süleyman A. eşinden kendisini Aslan S.'nın yanına götürmesini istedi. Deniz A. polis memuru eşini, astsubay sevgilisinin her saban servis beklediği Çekmeköy'deki noktaya saat 07.15 sıralarında götürdü. Deniz A. araçta beklerken polis memuru Süleyman A. astsubay Aslan S.'nin yanına gitti. Eşi ile ilişkisinin olup olmadığını soran Süleyman A.'ya, Aslan S. arkadaş olduklarını herhangi bir ilişkisinin olmadığın söyledi. Bunun üzerine Süleyman A., Aslan S.'nin cep telefonuna bakmak istedi.

Cinayet gününden bir gün önce Deniz A. arkadaşı Sevgi G. ile whatsapp'dan Aslan S. ile ilişkisine dair mesajlaştı. Süleyman A. eşinin telefondaki mesajları görünce sabah saatlerinde Deniz A. ile tartıştı.

Koruma Şube Müdürlüğü'nde polis Süleyman A. ile evli olan Deniz A., Aslan S. ile birliktelik yaşadı.

Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda astsubay üstçavuş Aslan S. ile Ümraniye Cezaevi'nde infaz koruma memuru Deniz A. arasında bu yılın başından itibaren duygusal ilişki başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede 3 Eylül'de Çekmeköy'de yaşanan olay şöyle anlatıldı;

SEVGİLİSİNİ 'SON' ADIYLA KAYDETTİ

Aslan S. telefonunu göstermek istemedi. Ancak Süleyman A. , Aslan S.'nin elinde bulunan telefonundaki whatshap'ta eşinin 'SON' adıyla kayıtlı olduğunu gördü. Astubay ve polis arasındaki tartışma şiddetlendi. Süleyman A. araçta bekleyen eşini yanına çağırdı. Deniz A'nin gelmesi ile Süleyman A., eşi adına kayıtlı tabancayı çıkardı. Hiçbir şey demeden eşini sağ kolundan vurdu.

TABANCA TUTUKLUK YAPTI

Süleyman A., Aslan S.'ye ateş etmek isterken silah tutukluk yaptı. Tabancayı doldur boşalt yapan polis memuru Aslan S.'ye ateş etti. Bu sırada da Aslan S. beylik tabancasını belinden çıkartırken yere düşürdü. Yere düşen tabancayı almak için astsubay ile polis memuru arasında itiş kakış yaşanmaya başlandı. Aslan S. düşen tabancasını yerden alınca taraflar birbirine ateş etti.

İkili ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladı. Yere düştükleri sırada Aslan S. üzerinde bulunan Süleyman A.'nın sırtına doğru bir iki el ateş etti. Süleyman A. da Aslan S.nin altında kalan silahına ulaşarak ateş etmek istedi.

EŞİ EVİME 10-15 KERE GELDİ

Aslan S. ifadesinde polis memurunu eşi ilişkisi olduğunu belirterek, "Evime 10-15 kere geldi. Bir çok kez ayrıldık ve görüşmeye başladık. Servis beklerken önceden tanımadığım Süleyman A. yanıma gelerek hakaret etmeye başladı" dedi.