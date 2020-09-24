Polis baskın yaptı! 324 bin prezervatif ele geçirildi

Viatnam'da 300 binden fazla kullanılmış prezervatife geri dönüşüm yapıldığı sırada el konuldu.

Tesisin sahibi Pham Thi Thanh Ngoc, bilinmeyen bir kişiden aylık olarak kullanılmış prezervatif girdisi aldığını itiraf etti.

Police detects condom recycling facility in southern Vietnam https://t.co/1NbI130lfm — Vietnam Insider (@InsiderVietnam) September 22, 2020

Prezervatifler daha sonra satışa sunulmadan önce hijyenik olmayan koşullarda yıkama, kurutma ve sonra bir yapay penis ile yeniden şekillendirmeyi içeren bir süreçten geçiyordu.

Yetkililer, 360 kilogram ağırlığındaki kondomların satılmak üzere hazırlandığını doğruladı. VN Explorer'a konuşan bir yetkili, "Kondomlar sağlık malzemesi, o yüzden hangi kanunların çiğnendiğine bakacağız" dedi.



