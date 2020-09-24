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  4. Polis baskın yaptı! 324 bin prezervatif ele geçirildi

Polis baskın yaptı! 324 bin prezervatif ele geçirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

Vietnam polisi, güney Vietnam'ın Binh Duong Eyaletindeki dairedeki bütün ürünlere el koydu. Yaklaşık 324.000 kullanılmış prezervatifin yeniden paketlendiği bir apartman dairesine baskın yapan polis yasadışı üretim üssünde kullanılmış tüm prezervatiflerin ambalajsız ve etiketsiz bulunduğunu bildirdi.

Polis baskın yaptı! 324 bin prezervatif ele geçirildi

Viatnam'da 300 binden fazla kullanılmış prezervatife geri dönüşüm yapıldığı sırada el konuldu.

Tesisin sahibi Pham Thi Thanh Ngoc, bilinmeyen bir kişiden aylık olarak kullanılmış prezervatif girdisi aldığını itiraf etti.

Prezervatifler daha sonra satışa sunulmadan önce hijyenik olmayan koşullarda yıkama, kurutma ve sonra bir yapay penis ile yeniden şekillendirmeyi içeren bir süreçten geçiyordu.

Yetkililer, 360 kilogram ağırlığındaki kondomların satılmak üzere hazırlandığını doğruladı. VN Explorer'a konuşan bir yetkili, "Kondomlar sağlık malzemesi, o yüzden hangi kanunların çiğnendiğine bakacağız" dedi.

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