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Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 05:56 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından aranan cezaevi firarisi V.S. (40), kadın arkadaşının evinde bulunduğu sırada polis baskın düzenledi. Kaçmaya çalışırken 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca yaralanan V.S. yakalandı.

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Olay gece saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Polis, uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından aranan cezaevi firarisi V.S.'nin kadın arkadaşının evinde olduğunu öğrendi.

Polis eve baskın düzenledi. Kadın arkadaşıyla içki içtiği öne sürülen V.S., kapıya dayanan polisleri görünce 4'üncü katta bulunan evin balkonundan atladı. Polisten kaçmaya çalışırken yaralanan V.S.'ye olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu.

Vücudunda kırıklar olan V.S. kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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