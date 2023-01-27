HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polis çilingirle eve girdi, manzara şaşkına çevirdi! Tam 3 gün 3 gece...

Polis çilingirle eve girdi, manzara şaşkına çevirdi! Tam 3 gün 3 gece...

27.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kendisinden haber alınamayan Sevim K.'nin (49) yalnız yaşadığı daireye, polis kapıyı çilingire açtırarak girdi. Koltukta uyurken bulunup polisler tarafından uyandırılan Sevim K.'nin, 'Bipolar' hastası olduğu ve aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı. Polis tarafından güçlükle uyandırılan kadın, polisleri karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte olayın detayları...

Polis çilingirle eve girdi, manzara şaşkına çevirdi! Tam 3 gün 3 gece...

Erzurum'un Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir sitenin 9’uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Sevim K.'yi telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamadı. Yakınlarının ricasıyla Sevim K.'nin evine giden komşuları da kapıyı defalarca vurup zili çaldı ama açan olmadı. Sevim K.’den 3 gündür haber alamayan yakınları, 25 Ocak günü polisi arayıp, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

8624d2386df446b97b5cb7cd5ad12b2f

İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında adrese giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle kapıyı açması için çilingir çağırdı. Çilingir, içeriden de kilitli olan ve anahtarı üzerinde bulunan kapıyı uzun uğraşlar sonucu açtı. Eve giren polisler Sevim K.'yi koltukta uzanmış halde buldu. Uyuduğu anlaşılan kadını, polisler seslenerek güçlükle uyandırdı. Bir anda karşısında polisleri görünce şaşkınlık yaşayan Sevim K., neler olduğunu sordu. Bunun üzerine polisler, kendisine yaşananları anlattı.

d5dd42bae996eb38e82e3b328412ebb4

Sevim K.'nin günlük aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen 'Bipolar' hastası olduğu öğrenildi ve aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Sevim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik
Genç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyorGenç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyor
ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!
Anahtar Kelimeler:
Erzurum uyku uyuma

En Çok Okunan Haberler

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

6 yaşında evlendirilen H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi

6 yaşında evlendirilen H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.