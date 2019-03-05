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Polis desteğiyle kurs bitirip kuaför oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Polis Eşleri Derneği ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODEM) işbirliğinde 4 ay önce başlatılan, 'Yaptığım İşte En İyisiyim' projesine katılan 16 kursiyer, sertifikalarını alarak kuaför olma yolunda ilk adımı attı.

Polis desteğiyle kurs bitirip kuaför oldular

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Polis Eşleri Derneği ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODEM) işbirliğinde 4 ay önce başlatılan, 'Yaptığım İşte En İyisiyim' projesine katılan 16 kursiyer, sertifikalarını alarak kuaför olma yolunda ilk adımı attı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen, 'Yaptığım İşte En İyisiyim' projesi kapsamında meslek edindirme kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay, Şahin Karakaş, İşkur İl Müdürü Yaşar Esen, emniyet personeli, kursiyerler ve aileleri katıldı. SODEM binasında yapılan törende kursiyerlere sertifikaların Vali Yıldırım, Emniyet Müdürü Aydın, Jandarma Komutanı Karakaş ve Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın verdi.
Kursiyerlere seslenen Vali Aziz Yıldırım, "Sizler öncelikle birer anne ve anne adayısınız, anneler aynı zamanda çocukların ilk öğretmenleridir. Dolayısı ile sizler ne kadar çok bilgili olursanız, çocuklarınızı da o kadar güzel yetiştirirsiniz. Ve o çocuklar öncelikle kendilerine, ailelerine ve tüm topluma faydalı bireyler olurlar. Bunların temelini sizler atacaksınız. Bunun için bizler sadece eğitilmiş anneleri sadece kendilerini eğiten anneler olarak görmüyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi temsil edecek çocuklarımızı teslim edecek bireyler olarak görüyoruz. Bu nedenle bu kurs ve buraya katılan sizlerin eğitimi çok önemli" dedi.
Kursiyerlerden Yaşariye Tarı, kursa geldiğinde makas tutmasını bilmediğini belirterek, "Sağ olsun hocalarım bize tasarım ve saç kesecek kadar kuaförlüğü öğretiler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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Polis desteğiyle kurs bitirip kuaför oldularPolis desteğiyle kurs bitirip kuaför oldularPolis desteğiyle kurs bitirip kuaför oldularPolis desteğiyle kurs bitirip kuaför oldular

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