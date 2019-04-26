HABER

Polis Eşleri Derneğinden öğrencilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:57 | Son Güncelleme

Polis Eşleri Derneği tarafından geliri polis memurlarının üniversitede okuyan çocuklarına verilmek üzere kermes düzenlendi

Polis Eşleri Derneği tarafından geliri polis memurlarının üniversitede okuyan çocuklarına verilmek üzere düzenlenen kermese yoğun ilgi gösterildi.

Antares AVM'de düzenlenen kermese, polis eşlerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kermeste polis eşleri tarafından kuru gıda, giyecek, el işlemeleri, mutfak eşyası ile börek, poğaça, kek ve pasta gibi yiyecekler satışa sunuldu.

Organizasyona katılan herkese teşekkür eden Polis Eşleri Derneği Başkanı Arzu Gülveren, "Kurulduğu günden bugüne kadar teşkilat mensuplarımıza, şehit ve gazi ailelerimiz ve öğrencilerimize maddi ve manevi destek oluyoruz. Artık gelenekselleşti ve bu kermesi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

AA muhabirine bilgi veren Polis Eşleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sadiye Saçlı Sezer ise dernek tarafından yaklaşık 700 öğrenciye burs verildiğini, bugün yapılan kermes ve akşam yemeğinden yaklaşık 50 bin lira gelir elde edildiğini söyledi.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Tuzla Tersanesi'nde iş kazası: 5 kişi yaralandıTuzla Tersanesi'nde iş kazası: 5 kişi yaralandı
Edirne'nin 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladıEdirne'nin 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kermes Polis Eşleri Derneği

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

Ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.