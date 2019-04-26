Polis Eşleri Derneğinden öğrencilere destek

Polis Eşleri Derneği tarafından geliri polis memurlarının üniversitede okuyan çocuklarına verilmek üzere düzenlenen kermese yoğun ilgi gösterildi.

Antares AVM'de düzenlenen kermese, polis eşlerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kermeste polis eşleri tarafından kuru gıda, giyecek, el işlemeleri, mutfak eşyası ile börek, poğaça, kek ve pasta gibi yiyecekler satışa sunuldu.

Organizasyona katılan herkese teşekkür eden Polis Eşleri Derneği Başkanı Arzu Gülveren, "Kurulduğu günden bugüne kadar teşkilat mensuplarımıza, şehit ve gazi ailelerimiz ve öğrencilerimize maddi ve manevi destek oluyoruz. Artık gelenekselleşti ve bu kermesi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

AA muhabirine bilgi veren Polis Eşleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sadiye Saçlı Sezer ise dernek tarafından yaklaşık 700 öğrenciye burs verildiğini, bugün yapılan kermes ve akşam yemeğinden yaklaşık 50 bin lira gelir elde edildiğini söyledi.

