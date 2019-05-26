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Polis kadın meslektaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir polis, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen kadın meslektaşını göğsünden vurarak öldürdü.Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 876.

Diyarbakır’da bir polis, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen kadın meslektaşını göğsünden vurarak öldürdü.
Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 876. sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. isimli polis, aralarında gönül ilişkisi bulunan M.Ü. ile sabah saatlerinde tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden M.Y., tabancası ile M.Ü.’nün göğsüne ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı M.Ü., olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olurken, olay yeri inceleme ekipleri de evde delil çalışması yaptı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın haber verilmesi üzerine bölgeye geldi. Bir süre incelemelerde bulunan Aslan daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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