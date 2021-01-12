HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis, kürekle yolu temizledi

Polis, kürekle yolu temizledi

12.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Tire’de bir polis memuru, trafik yoğunluğunu gidermek için yolda biriken kumu eline aldığı kürekle temizledi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.İzmir’in Tire ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, Trafik Büro Amirliğine bağlı bir polis memurunun mesleğine duyduğu saygı gözler önüne serildi.

İzmir Tire’de bir polis memuru, trafik yoğunluğunu gidermek için yolda biriken kumu eline aldığı kürekle temizledi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir’in Tire ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, Trafik Büro Amirliğine bağlı bir polis memurunun mesleğine duyduğu saygı gözler önüne serildi. Cadde üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları nedeniyle yolun ortasında biriken kum birikintisini fark eden polis, araçların tek taraflı ilerlemek zorunda kaldığını ve trafiğin aksadığını görünce küreği eline alıp kum birikintisini temizledi. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Son 3 gün! Vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturduSon 3 gün! Vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

İBB iletişim merkezleri önünde HES kuyruğu

Son 3 gün! Vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu

Hrant Dink davasından aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı

Hrant Dink davasından aranan eski istihbarat görevlisi yakalandı

Düden suyu köpürdü, pis koku tepkiye neden oldu

Korkutan görüntü! 'Çok ağır bir koku var'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.