HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis memurluğu sınavında FETÖ’nün soru hırsızlığı soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Polis memurluğu sınavında FETÖ’nün soru hırsızlığı soruşturmasında 9 gözaltı kararı

15.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılındaki polis memurluğu sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca çalınarak örgüt üyelerine dağıtıldığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “2005 yılı polis memurluğu (PMYO) sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis memuru olan 2’si aktif görevde, 5’i ihraç polis memuru ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 2 sivil şahıs (aktif öğretmen) olmak üzere toplam 9 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılındaki polis memurluğu sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca çalınarak örgüt üyelerine dağıtıldığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “2005 yılı polis memurluğu (PMYO) sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis memuru olan 2’si aktif görevde, 5’i ihraç polis memuru ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 2 sivil şahıs (aktif öğretmen) olmak üzere toplam 9 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
TSK çalışanları ne zaman aşı olacak? TSK çalışanları ne zaman aşı olacak?
14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Milli Savunma Bakanlığı aşı olma sırası 2021... Uzman erbaş, uzman çavuş , astsubaylar, TSK çalışanları ne zaman aşı olacak?

TSK çalışanları ne zaman aşı olacak?

İstanbullular dikkat! Bugün son gün

İstanbullular dikkat! Bugün son gün

Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Öldüğünü sonradan öğrendim

Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Öldüğünü sonradan öğrendim

Adana'da vatandaşları dolandıran iki kişi gözaltına alındı

Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar

Öğretmenlerin aşılanma sırası 2021... Öğretmenler ve öğretim üyeleri ne zaman aşı olacak? Eğitim sektörünün aşı sıralaması!

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da düğmeye basıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.