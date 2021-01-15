Polis memurluğu sınavında FETÖ’nün soru hırsızlığı soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılındaki polis memurluğu sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca çalınarak örgüt üyelerine dağıtıldığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “2005 yılı polis memurluğu (PMYO) sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis memuru olan 2’si aktif görevde, 5’i ihraç polis memuru ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 2 sivil şahıs (aktif öğretmen) olmak üzere toplam 9 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

