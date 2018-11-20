HABER

Polis memuru Buket'e çarpan minibüs sürücüsü, uyuşturucu kullanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu bölgede yolun karşısında geçmek isteyen polis memuru Buket K.

Polis memuru Buket'e çarpan minibüs sürücüsü, uyuşturucu kullanmış

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu bölgede yolun karşısında geçmek isteyen polis memuru Buket K. (28), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedaviye alınan polisin beyninde oluşan ödem, doktorlarca giderilmeye çalışılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.A.'nın, kaza anında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmir- Aydın yolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı minibüs, uygulama noktası yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan polis, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Buket K.'yi ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Buket K., beyninde oluşan ödem nedeniyle bu sabah ameliyata alındı. Operasyonun ardından yoğun bakım servisine alınan Buket K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ UYUŞTURUCU KULLANMIŞ
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kaza yerine giderek, incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.A.'nın, yapılan sağlık kontrolleri sonucu uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Sahte diş hekimlerine 3'er yıl hapis cezasıSahte diş hekimlerine 3'er yıl hapis cezası
Alzheimer hastası kadın, derede ölü bulunduAlzheimer hastası kadın, derede ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Danıştay'dan Devlet Nişanları'yla ilgili flaş Atatürk kararı

Danıştay'dan Devlet Nişanları'yla ilgili flaş Atatürk kararı

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

İzmir'deki kazada korkunç detay!

İzmir'deki kazada korkunç detay!

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.