HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polis memuru dehşet saçtı! Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdırdı: İfadesi ortaya çıktı

Polis memuru dehşet saçtı! Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdırdı: İfadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, önünü kestiği otomobile tabancayla 11 el ateş ederek kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın (28) ölümüne, annesi Güngör Çetinkaya'nın yaralanmasına neden olan polis memuru Suat Teke tutuklandı. Suat Teke'nin emniyetteki ifadesinde, Hatice Büşra ile bir süre önce ayrıldıklarını ve oraya barışmak için gittiğini ileri sürerek "Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dediği ortaya çıktı.

Polis memuru dehşet saçtı! Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdırdı: İfadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ata Mahallesi 683'üncü Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı otomobilin yolunu kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobile bir anda tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan 8'i Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

kursunn

'BENİ GÖRÜNCE DURMAK İSTEMEDİLER'

Olaydan sonra tabancasıyla yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, emniyete götürüldü. Suat Teke'nin ifadesinde, Hatice Büşra Çetinkaya ile bir süre arkadaşlık yaptıklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını belirterek, "Oraya barışmak için gittim. Annesi de beni tanıyordu. Daha önce de ailecek gidip gelmişliğimiz oldu. Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dediği öğrenildi. Suat Teke'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Polis memuru Suat Teke, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra, mahkemeye çıkarılan Suat Teke tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Olayda yaşamını yitiren polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın cenazesinin yarın, Efeler ilçesi, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki İmam Hatip Camii'nde cuma vakti kılınacak namaz sonrası Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Arkadaş kazığı! 13 milyon TL'lik piyango çıkınca...Arkadaş kazığı! 13 milyon TL'lik piyango çıkınca...
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis Aydın efeler polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya Suat Teke

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Soylu: Meriç sınırına bin özel harekatçı gönderildi

Bakan Soylu: Meriç sınırına bin özel harekatçı gönderildi

Zorunlu olacak! Yeni uygulama başlıyor

Zorunlu olacak! Yeni uygulama başlıyor

Maç tekrar edilecek

Maç tekrar edilecek

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Tarihi zirve sona erdi! Gözler Moskova'da

Tarihi zirve sona erdi! Gözler Moskova'da

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Her önünüze gelene kimlik ve silah verirseniz olacağı bu değilmi..
Her önüne gelen yandaşı polis yapıp tabanca verirsen olacağı bu. Adam geçim derdini bırakmış, asgari ücretli evine ekmek götüremiyor diye intihar etsin, polis paşam vergilerimle kral gibi yaşarken kadın öldürsün.
Bu polisleri neye göre alım yapıyorlar önüne gelene silah önüne gelene kimlik at oynatıyor bu çocuklar ortalıkta
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaş kazığı! 13 milyon TL'lik piyango çıkınca...

Arkadaş kazığı! 13 milyon TL'lik piyango çıkınca...

Mersin'de cinayet sanığının sözleri sinir krizi geçirtti

Mahkeme salonu buz kesti, söyledikleri sinir krizi geçirtti

Yara bandı satan felçli üç çocuk babası, konuşmasıyla duygulandırdı

Felçi babanın sözleri duygulandırdı

Burası İç Anadolu'nun 'Karadeniz'i! Gören hayran kalıyor

Burası İç Anadolu'nun 'Karadeniz'i!

Türk Kapanı Endonezya'da tanıtıldı!

Görücüye çıktı! İşte Türk kapanı

Koronavirüs gafı sosyal medyada gündem olmuştu! Habertürk spikeri Kübra Par'dan açıklama

O sözlerini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.