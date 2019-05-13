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Polis merkezinde şiddet mağduru kadınlar için 'Güven Odası' oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şiddete uğrayan kadınların ifadelerinin daha rahat ortamda alınması ve çocuklarıyla birlikte istirahat edebilmeleri için polis merkezinde 'Güven Odası' oluşturuldu.  Tokat İl Emniyet Müdürlüğü şiddete uğramış kadınların ifade işlemleri sürecinde rahat olabilmeleri ve dinlenebilmeleri için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'nde 'Güven Odası' oluşturuldu.

Polis merkezinde şiddet mağduru kadınlar için 'Güven Odası' oluşturuldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şiddete uğrayan kadınların ifadelerinin daha rahat ortamda alınması ve çocuklarıyla birlikte istirahat edebilmeleri için polis merkezinde 'Güven Odası' oluşturuldu.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü şiddete uğramış kadınların ifade işlemleri sürecinde rahat olabilmeleri ve dinlenebilmeleri için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'nde 'Güven Odası' oluşturuldu. Koltuk, kanepe , halı, televizyon ve oyuncakların bulunduğu oda, Tokat Valisi Ozan Balcı ve Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun katılımlarıyla basın mensuplarına tanıtıldı. Güven Odası'nın şiddete uğrayan kadınlar için yapıldığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ''Burası bir evin odası gibi oldu. Genelde şiddete uğrayan kadınlar polis merkezlerine geldikleri zaman yanlarında ufak çocukları da oluyor. Polis merkezlerimize gece alkolden gelen de oluyor, kavgadan gelen de oluyor. Asayiş olaylarının olduğu bir yer olduğu için buraya gelen kadın ve çocuklarımız bu olumsuzluklardan etkilenmesinler diye böyle bir şey düşündük. Bazıları buraya geldiklerinde şiddet görmüş oluyorlar. Psikolojileri bozuk oluyor. Biz de onları o ortamdan kurtarmak için bu odayı hazırladık" dedi.
Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da bilgi veren Topaloğlu, uygulamanın, kadına şiddetle mücadelede büyük rol oynadığını ifade ederek, emniyet müdürlüğü olarak, şiddet gören kadınların tek tuş kadar yakınında olduklarını söyledi.
Kadın ve çocukların korunmalarının çok önemli olduğun kaydeden Tokat Valisi Ozan Balcı, "Onların korunması, psikolojilerinin korunması, daha iyi ortamlarda hizmetin verilmesi öncelikli amacımız. Bu konuda emniyet müdürümüz ekibiyle birlikte bir oda dizayn etti. Şiddete uğramış kadınlarımız morallerinin daha da bozulmaması için burada ev ortamında bir oda hazırlamışlar, gayet güzel olmuş" diye konuştu.

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Polis merkezinde şiddet mağduru kadınlar için 'Güven Odası' oluşturulduPolis merkezinde şiddet mağduru kadınlar için 'Güven Odası' oluşturulduPolis merkezinde şiddet mağduru kadınlar için 'Güven Odası' oluşturulduPolis merkezinde şiddet mağduru kadınlar için 'Güven Odası' oluşturuldu

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