HABER

Polis merkezinin önü karıştı! Kavga değil resmen savaş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 06:13 | Son Güncelleme

Aksaray’da park meselesi yüzünden 2 gurup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezinin önü karıştı! Kavga değil resmen savaş!

Olay, Taşpazar Mahallesi 831 Sokak Doğanlar Apartmanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman önüne aracını park etmek isteyen Hacı Mustafa D. (61) ile Celal T. (58) arasında park yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavgaya her iki tarafın ailesi de dahil oldu. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga mahalle sakinleri tarafından polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi’ne getirildi. Polis merkezi çevresinde yeniden ateşlenen kavgada her iki grupta birbirine girdi.

Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan başından sopayla yaralanan Ertuğrul D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

Kış için ilham alınası sokak stilleriKış için ilham alınası sokak stilleri
Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Aksaray'da can pazarı!Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Aksaray'da can pazarı!
Aracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdıAracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray park kavgası

En Çok Okunan Haberler

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

ODTÜ'lü İrem'den kahreden haber! Ölümün böylesi!

ODTÜ'lü İrem'den kahreden haber! Ölümün böylesi!

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu iddia doğruysa... Bu kez 'stokçular' anlattı: İnanamadık

Günlük burç yorumları: 27 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Aksaray'da can pazarı!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Aksaray'da can pazarı!

Aracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdı

Aracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdı

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.