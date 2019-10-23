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Polis motosikletini yağmurdan koruyan öğrenciye ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

Fethiye'de bir ilkokul öğrencisinin, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruma anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı - Öğrenciye şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye edildi, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıtıldı - İlkokul 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca: - "Ben biraz ıslandım ama polislerin ıslanmaması gerekiyordu. Onlar bizi her zaman korur. Ben de küçük bir fedakarlık yaptım"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen ilkokul öğrencisine şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye edildi.

Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca, okul bahçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerinin yağmurda ıslanan motosikletini kırık şemsiyesiyle korudu.

Karaca'nın, motosikletin koltuğuna koyduğu şemsiyesiyle teneffüs boyunca beklediği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ve polis ekipleri, Karaca'nın sınıfını ziyaret etti. Karaca'ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye eden ekipler, öğrencinin sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.

Karaca, polislerin okula gelmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

- "Küçük bir fedakarlık yaptım"

Bu davranışının ailesini de mutlu ettiğini dile getiren Karaca, "Polisler geldiğinde yağmur yağıyordu. Polisler oturduklarında ıslanmasınlar diye şemsiyemi motorun üzerine koydum. Ben biraz ıslandım ama polislerin ıslanmaması gerekiyordu. Onlar bizi her zaman korur. Ben de küçük bir fedakarlık yaptım." dedi.

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