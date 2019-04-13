Polis okulu öğrencisinden gururlandıran başarı

ORHAN ONUR GEMİCİ - SERTAÇ BULUR - Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinden Abdullah Cem Akın, Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon olarak emniyet teşkilatını gururlandırdı. İki çocuklu ailenin en küçüğü olarak 24 Ocak 1990'da Ankara'da doğan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinden Abdullah Cem Akın, küçük yaşlardan itibaren kick boks sporuyla ilgilenmeye başladı. 12 yıl boyunca profesyonel olarak bu sporu yapan Akın, birçok turnuvaya katıldı. Milli Takım ile Kamerun'da 2014'te katıldığı kıtalar arası kemer maçında şampiyon olan Akın, 7 kez Türkiye şampiyonluğunu da kazandı. Akın 3-7 Nisan'da Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti. - Hedefi Dünya Şampiyonluğu 94 kiloda müsabakalara katılan Akın, karşılaştığı 4 rakibini de mağlup ederek şampiyon olmayı başardı. Avrupa Kupası Şampiyonu unvanını kazanan Akın'ın yeni hedefi, kasımda düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda hareketli olduğunu söyleyen ailesinin ve hocalarının yönlendirmesiyle bu spora başladığını anlattı. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu ifade eden Akın, Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde de yüksek lisans yaptığını söyledi. - "Şu anda Dünya Şampiyonası'na vize aldık" Akın, okulu bitirdikten sonraki spor yaşantısına ilişkin şu bilgileri verdi: "2014'te okul bitmiştim ondan sonra sınavlarla ilgilenmek durumunda kaldım. Yüksek lisansa gittim, oradaki derslerle ilgilendim. İki sene kadar spora ara verdim. 2017 ve 2018 yıllarında yeniden milli takımda ülkeyi temsil ettim. Bu yıl önümüzde Dünya Şampiyonası var. Şu anda Dünya Şampiyonası'na vize aldık. En son bir ayağı var, Türkiye şampiyonası. Ondan sonra inşallah kasım ayında ülkeyi Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek istiyorum." Kick boksu sadece dövüş olarak görmemek gerektiğini belirten Akın, "Bunu milli takım düzeyinde yapınca daha farklı oluyor. O duyguyu tatmak daha başka." dedi.

- "Uykudan feragat ediyoruz" Turnuvalara hazırlık sürecinin kolay olmadığını anlatan Akın, "Sabahları erken kalkıp uykudan feragat ediyoruz. Akşam herkes işten çıkınca evine gider, yatar, biz işten çıkıp antrenman yapmaya gidiyoruz. Kırşehir'de polis okulu öğrencisiyim. Orada eğitimler var. Eğitimlerden fırsat buldukça bunu değerlendiriyorum. Komiserlerimiz, müdürlerimiz de bizleri destekliyor. Okuldaki diğer arkadaşlarım, eğitim bittikten sonra dinleniyorlar. Ama ben öyle değilim. Belli bir amacım var. Onun için ders ve işlerim bittiğinde dinlenmeden antrenman yapıyorum." diye konuştu. Milli takımdan turnuvalara katılabilmesi için okula bir yazı geldiğini anlatan Akın, kendisini destekleyen okul ve akademi yönetiminin buna izin verdiğini söyledi. Türk milletinin cesur olduğuna işaret eden Akın, "Gözünü budaktan sakınmayan toplumuz. Bunun da birçok örneği var. Biz de Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi temsil edeceğiz ve Dünya Şampiyonluğunu getireceğiz. Ülke olarak bizim madalyalara ihtiyacımız var. İkincilik, üçüncülüklere de ihtiyacımız var ama inşallah birinci olacağız. Birincilerin marşları okutuluyor biz de İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.