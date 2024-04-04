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  4. Polis olmak isteyenler dikkat! POMEM başvuruları başladı: 7 bin 500 kişi alınacak

Polis olmak isteyenler dikkat! POMEM başvuruları başladı: 7 bin 500 kişi alınacak

04.04.2024 11:57
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Polis olmak isteyenlerin heyecanla beklediği POMEM başvuruları başladı. POMEM lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapacak. POMEM öğrenci alımı için ön başvuru süresi bugün başladı. Sınavları geçip POMEM'de eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak. İşte detaylar...

Polis olmak isteyenler dikkat! POMEM başvuruları başladı: 7 bin 500 kişi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrencinin alınmasına yönelik ön başvuru süresi başladı.

POMEM için bugün başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabilecek.

Merkezlere, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin erkek, 1500 kadın olmak üzere 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek. 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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