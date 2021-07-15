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  4. Polis otosu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

Polis otosu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

15.07.2021 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis otosu ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 2'si polis, 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Polis otosu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Hacı Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hamza U. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta resmi polis otosu ile çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada, polis otosundaki 2 polis memuru ile hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı 5 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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