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  4. İzmir'de 16 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza saniye saniye kamerada

İzmir'de 16 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza saniye saniye kamerada

13.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Aysel Canpolat hayatını kaybetti. Kaza anında sürücünün sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlenirken, kaza anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, 10 Temmuz sabahı Homeros Bulvarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Canpolat'a, Ercan K. yönetimindeki cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız ağır yaralanırken, cip sürücüsü Ercan K., kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler cipin çarptığı genç kızı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Aysel Canpolat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANINDA CANLI YAYINDAYMIŞ

Bu arada, kazanın, cip sürücüsü Ercan K.'nın seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Sürücünün canlı yayın görüntülerinde, seyir halindeyken Aysel Canpolat'a çarptığı ve durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Kazanın ardından genç kıza çarpan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirledi. Ekipler, cip sürücüsü Ercan K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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trafik kazası İzmir
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