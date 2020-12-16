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Polis yakalamaktan, hırsız motosiklet çalmaktan bıkmadı

16.12.2020 12:33 | Son Güncelleme:
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Polis yakalamaktan, hırsız motosiklet çalmaktan bıkmadı

Antalya’da 9 kez motosiklet çalmak suçundan yakalanıp cezaevine giren S.İ., 10’uncu kez motosiklet çaldı ve yeniden cezaevine gönderildi.

Antalya’da 9 kez motosiklet çalmak suçundan yakalanıp cezaevine giren S.İ., 10’uncu kez motosiklet çaldı ve yeniden cezaevine gönderildi. S.İ.’nin birlikte motosiklet çaldığı M.Y.’nin de 4’ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere 9 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde park halindeki motosikletin çalınması olayının şüphelilerinin azılı motosiklet hırsızları olduğu ortaya çıktı. 13 Aralık tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerin çevresindeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri belirledi. Hırsızlık olayını S.İ. ve M.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi çaldıkları motosikletle beraber kovalamaca sonucunda yakaladı. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan her şüpheli tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.
S.İ. 10’uncu, M.Y. 5’inci kez motosiklet çaldı
Motosiklet çalmak suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilen S.İ.’nin daha önceden 9’u motosiklet hırsızlığı olmak üzere 16, M.Y.’nin ise 4’ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere 9 sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

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