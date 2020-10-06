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Polis, yol uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Çankırı’da polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 3 adet silah ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, yol uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Çankırı’da polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 3 adet silah ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında, 3 adet tabanca ve 1 adet de bıçak ele geçirildi. Üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü. Burada 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten (SKM) haklarında adli işlem başlatıldı.

Polis, yol uygulamasında 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

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