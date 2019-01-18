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Polis yolda uyuşturucu aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 23:12 | Son Güncelleme

Polis, dur ihtarına uymayan otomobilden atılan uyuşturucu maddeleri yolda el fenerleriyle aradı - Otoyolda bir miktar skunk maddesi bulunurken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Bolu'da polis Anadolu Otoyolu'nda dur ihtarına uymayan otomobilden atılan uyuşturucu maddeleri el fenerleriyle aradı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden bir otomobil, otoyolda uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçan otomobili takip eden polis ekipleri, otomobilin içinden otoyola bir paket atıldığını görerek, asayiş ve trafik ekiplerinden destek istedi.

Ekipler, kaçan otomobili, Bolu Batı Gişelerini yaklaşık 2 kilometre geçince durdurmayı başararak araç içinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine destek vermek amacıyla otoyola gelen asayiş ve trafik ekipleri, şüpheli araçtan yola atılan paketi aramaya başladı.

El fenerleri ile otoyolun kenarlarını ve araçların ilerlediği alanı arayan polis ekipleri yola saçılmış şekilde bir miktar skunk maddesi buldu.

Ekipler, gözaltına alınan T.B, M.Ö. ve Ç.T ile şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Emniyet Müdürlüğünün otoparkına çekilen otomobil içinde arama çalışması başlatıldı.

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