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Polisan Holding'in 2022 yılı "Hayal Mühendisleri" belli oldu

12.10.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 kategoride gerçekleşen yarışmada finalistler Almanya gezisiyle ödüllendirilirken, dereceye giren projelerin hayata geçmesi noktasında finanse edilmesi kararlaştırıldı - Polisan Holding CEO'su Mehmet Hacıkamiloğlu: - "2023 yılı itibarıyla yarışmayı Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılımına açmayı, genç mühendis ve tasarımcıların hayallerine dokunmayı ve gerçeğe dönüştürmeyi istiyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor"

FRANKFURT (AA) - Polisan Holding'in, hayal gücünü Polisan mühendisliği ile buluşturan "Hayal Mühendisliği Proje Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Holdingin, kurucusu merhum Necmettin Bitlis'in "Her şey hayal etmekle başlar" sözünden ilham alarak başlattığı "Hayal Mühendisliği Proje Yarışması"nın ikincisi düzenlendi.

Sadece Polisan Holding ve iştiraki şirketlerde çalışanların katılımına açık olan yarışma; "Yenilikçi İş Fikirleri", "Yenilikçi Pazarlama Fikirleri", "Müşteri Süreçlerinde İyileştirmeler", "Verimlilik " ve "Outlier" kategorilerinde gerçekleştirildi. Dereceye giren projelerin desteklenmesine karar verilirken, bu projelerin sahipleri 3 günlük Almanya gezisiyle ödüllendirildi.

Finalistler, dünyanın en ünlü kimya şirketlerinden BASF'nin Ludwigshafen'de bulunan tesislerini gezerek en yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu. 10 kilometrekare alana kurulu, 200 fabrikanın bulunduğu ve 39 bin kişinin istihdam edildiği BASF tesislerinde kendilerine yapılan sunumları takip eden mühendisler, üretim süreçleri hakkında bilgi edindi.

Genç mühendisler, kendilerine sunum yapan yetkililere, BASF ile alakalı merak ettikleri konular konusunda görüş alışverişinde bulundu.

- Hayal Mühendisliği Proje Yarışması, 2023'te dışarıya açılıyor

Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, holdingin; 1964 yılından beri hayallerin gerçeğe dönüştüğü, insanlara kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsatların verildiği bir yer olduğunu söyledi.

Bu duruş ve yaklaşımın mimarının holdingin kurucusu merhum Necmettin Bitlis olduğunu dile getiren Hacıkamiloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisinin, 'Her şey hayal etmekle başlar. Hayal etmek yetmez, kafanızda tecessüm edeceksiniz' sözü her zaman holdinge ve çalışanlarımıza ilham ve cesaret kaynağı oldu. İki yıl önce bu duruşumuzu yarışmayla destekleme kararı aldık ve kurum içine yönelik olarak 'Hayal Mühendisliği Proje Yarışması'nı başlattık. Bu yıl ikincisini, çalışanlarımızdan büyük bir katılım görerek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tıpkı geçen sene olduğu gibi dereceye giren projelerin hayata geçmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağız."

Hacıkamiloğlu, 2023 yılı itibarıyla yarışmayı Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılımına açmayı, genç mühendis ve tasarımcıların hayallerine dokunmayı ve gerçeğe dönüştürmeyi istediklerini ifade ederek, buna ilişkin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

- "Gençlerin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz"

Mehmet Hacıkamiloğlu, Necmettin Bitlis'in girişimci ruha sahip olması ve hayata geçirdiği yenilikçi ürünlere değinerek, yeni bir şeyler üretmek ve projeler hayata geçirmek için yeniden başlamanın önemini vurguladı.

Yarışmanın ilkine yüksek katılım olduğunu, ikincisinde "müşteriye değen bir şeyler yapalım" dediklerini anlatan Hacıkamiloğlu, şunları kaydetti:

"'Bize müşteriye değer yaratan, müşteri süreçlerini iyileştiren fikirler, yeni pazarlama fikirleri getirin' dedik. Oradan çıkan sonuç bizi çok mutlu etti. Biz kendi içimizde bunu bu kadar yapabiliyorsak bir de gençlerin dimağlarından faydalanmak gerekiyor. Bir de kimya mühendisliği... Kimya bize çok yakışıyor. Onları da dahil etmek istedik. Ben takım oyununu çok seviyorum. İnsanların bir araya gelmesini ve takım olarak bir şeyler başarmasını istiyoruz. Gençlerin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz."

- "Dereceye giren projeler Polisan desteğiyle hayata geçirilecek"

Polisan CEO'su Hacıkamiloğlu, yarışmanın 4 kategoride düzenlendiğini, jüri özel ödülünün ise kategorilerden bağımsız bir "outlier" projesine verildiğini söyledi.

Müşteriye değer yaratan fikirler başlığı altında "Yenilikçi İş Fikirleri" kategorisinde İlknur Yorgancıoğlu'nun, "Yenilikçi Pazarlama Fikirleri"nde Hülya Acar'ın, "Müşteri Süreçlerinde İyileştirmeler" dalında Mete Kayar'ın ödül aldığını belirten Hacıkamiloğlu, şu bilgileri verdi:

"Polisan'ın her daim vizyonunda yer alan sürekli iyileştirme hedefleri doğrultusunda, 'Verimlilik Arttırma ve Maliyet Azaltma Faaliyetleri' kategorisinde ise Emre Başkal, Cansu Göçer Fereli ve Görkem Şayhan'ın değer önerisi birinci oldu. Kategorilerden bağımsız Outlier önerisiyle de Yakup Zorba, jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. Bütün kategorilerde dereceye giren projeler hayata geçirilmesi için desteklenecek."

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basf polisan

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