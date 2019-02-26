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Polise bile ‘pes’ dedirtti: Araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde emniyet güçlerinin torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ile uyuşturucu madde ve satış malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 2 araba kumandası görünümündeki hassas terazi polise bile ‘pes’ dedirtti.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği torbacı operasyonunda K.K.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde emniyet güçlerinin torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ile uyuşturucu madde ve satış malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 2 araba kumandası görünümündeki hassas terazi polise bile ‘pes’ dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği torbacı operasyonunda K.K. ve S.G.E. isimli 2 şüpheli ile birlikte, 19. 8 gram metamfetamin maddesi, çok sayıda aparat yapmakta kullanılan malzemeler, kilitli poşetler ile 2 adet araç kumandası ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeleri inceleyen polis, 2 adet araç kumandası görünümündeki malzemenin, gizli şekilde yapılmış hassas terazi olduğunu tespit etti. Görülen manzara polise bile ‘pes’ dedirtti.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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