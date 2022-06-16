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  4. Polise kırık cam fırlattı, biber gazıyla etkisiz hale getirildi! Ortalığı karıştıran adam hakkında gerçek ortaya çıktı

Polise kırık cam fırlattı, biber gazıyla etkisiz hale getirildi! Ortalığı karıştıran adam hakkında gerçek ortaya çıktı

16.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 35 yaşındaki S. C. A. adlı kişi ortalığı birbirine karıştırdı. Alkollü olduğu iddia edilen adam, dairesinde tabancası ile ateş açtı ve bağırıp çağırmaya başladı. Eşyalara zarar da veren adamın sesleri üzerine çevre sakinleri durumu ihbar etti. Olay yerine gelen ekiplere kırdığı pencerelerin cam kırıklarını fırlatan adama polis biber gazı ile müdahale etti. S. C. A.'nın kullandığı tabanca bulunamazken daha önce de hakkında şikayetler geldiği ve evini yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Polise kırık cam fırlattı, biber gazıyla etkisiz hale getirildi! Ortalığı karıştıran adam hakkında gerçek ortaya çıktı

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın girişindeki dairede meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen S.C. A., tabancası ile ateş açıp yüksek sesle bağırarak eşyalara zarar vermeye başladı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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POLİSE KIRIK CAM FIRLATTI

İhbarla adrese gelen ekipler, S.C.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin camlarını kırıp polise fırlatan S.C.A., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Kendine gelmesi için bir süre dinlendirilen S.C.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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TABANCA BULUNAMADI

Evde arama yapan polis, tabancayı bulamadı. Daha önce de evini yakmaya çalışan S.C.A.'nın çevresindekiler tarafından birçok kez şikayet edildiği ortaya çıktı. 

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(DHA)

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