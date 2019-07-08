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Polisi görünce 20 kaçak göçmeni bırakıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 04:33 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de alkol denetimi yapan polis ekiplerini görünce panikleyen 2 kişinin bırakıp kaçtığı panelvan araçtan 20 kaçak göçmen çıktı.

Polisi görünce 20 kaçak göçmeni bırakıp kaçtılar

Olay, Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy istikameti fidanlık yanyolda 01.00 sıralarında meydana geldi. Yan yolda alkol denetimi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini gören 34 YT 6439 plakalı palenvan araçtaki 2 kişi, panikleyerek geri dönüş yapmak istedi.

ARAÇTAN 20 MÜLTECİ ÇIKTI

Geri dönmeye çalışırken bariyerlere çarpan panelvanı olay yerinde bırakan 2 kişi gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Uygulamayı görünce kaçmaya çalışan aracı gören polis ekipleri yaptıkları incelemede araç içinde çoğunluğu Pakistan uyruklu 20 kaçak göçmen olduğunu gördü. 20 kişi olay yerine çağırılan minibüs ile önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından ise işlemlerini yapmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sebebiyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde verildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Polisi görünce 20 kaçak göçmeni bırakıp kaçtılarPolisi görünce 20 kaçak göçmeni bırakıp kaçtılar
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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece alkol denetimi

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