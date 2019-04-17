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Polisi harekete geçiren ihbar! Kıskıvrak yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 07:31 | Son Güncelleme

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, dalgıç kıyafetiyle zıpkınla balık avlıyormuş gibi davranan polislerin de katıldığı operasyonla suç üstü yakaladı.

Pullu-2 Mesire Alanı Dikilitaş mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine iki polis, kazı alanını tespit etmek için dalgıç kıyafeti giyip, zıpkınla balık avlıyormuş gibi davranarak denize girdi.

Polisten dalgıç kıyafetli kaçak kazı operasyonu

Denizde bir süre yüzen polisler, kaçak kazının yapıldığı noktayı belirledikten sonra zanlıları gözlemeye başladı. Kazı yapan şüphelileri tespit eden ekipler, Bozyazı Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle F.Y. (26), F.Y. (33), M.A. (19), T.D. (20), H.Y. (17), C.A. (33), M.A. (33) ve M.S.Y'yi (51) suçüstü yakaladı.
Bölgedeki aramada, 2 delme aleti ile birer jenaretör, kürek, kova, merdiven, halat, çekiç, murç ve hortum ele geçirildi.
F.Y'nin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek bulundu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Mersin kazı polis operasyon

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