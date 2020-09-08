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Polisi tehdit olayında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta korsan taşımacılık yapan aracının durdurulmasıyla polise sinirlenerek tehdit eden Medeni K.

Esenyurt’ta korsan taşımacılık yapan aracının durdurulmasıyla polise sinirlenerek tehdit eden Medeni K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y.’nin daha öncede çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşanmıştı. Korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla polisin dur ihtarına uymayan Medeni K. aracı durdurulduktan sonra polisi ölümle tehdit etmişti. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan M.K. polis merkezinden adliyeye sevk edildi. Medeni K.’nın emniyette yapılan sorgulamasında cinsel istismar, güveni kötüye kullanma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen K., adliye kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aracı 6 ay bağlandı. Ayrıca görevli polise mukavemet, görevi yaptırmamak için direnmekten ve izinsiz yolcu taşımaktan 5 bin lira para cezası kesildi.

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