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'Polisim' diyerek evine girdi, kelepçeleyip eşyalarını gasp etti!

09.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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'Polisim' diyerek evine girdi, kelepçeleyip eşyalarını gasp etti!

İstanbul Arnavutköy'de polis olduğunu söyleyen iki şüpheli, Suriye uyruklu gencin evine girdi. Genci plastik kelepçeyle bağlayarak gasp eden şüphelilerin olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştığı bildirildi.

Olay, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Deren Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, işten eve gelen 20 yaşındaki Muhammet İ.'nin, evine bir süre sonra iki şüpheli polis kılığında gelip kapıyı çaldı. Kapıya gelen zanlılar ‘Polis, aç kapıyı’ diyerek Muhammet İ.'nin kapıyı açmasını sağladı ve apar topar içeriye girdi.

KELEPÇELEYİP TELEFONUNU GASP ETTİLER

İçeriye giren şahıslar önce Suriye uyruklu kişiyi plastik kelepçe ile kelepçeledi daha sonra ise şahsın cep telefonunu gasp ederek koşarak olay yerinde uzaklaştı. Olayın şokuna giren ve 1 saat sonra polis ekiplerine haber verebilen Muhammet İ.'nin evinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Sokakta ve mahallede polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması açısından geniş çaplı çalışma başlattı.

'SÜREKLİ YAŞIYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Hüsamettin Bilge isimli bir vatandaş ise, 'Bu tarz vakalar sürekli bölgemizde oluyor. Hırsızlık, gasp gibi. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.' dedi.

İHA

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