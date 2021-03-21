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  4. Polisin dikkati ortaya çıkardı! 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Polisin dikkati ortaya çıkardı! 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğu ortaya çıktı

21.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Elmalı'da hırsızlık için girdiği evdeki Kamile Saraç'ı öldürdükten sonra evi yakmaya çalışan Uğur Karadaş, polis tarafından yakalandı. Polis, bu olay ile 3 yıl önce Şerife Sönmez'in ölümü arasındaki benzerlikten yola çıkarak, Sönmez'in ölümünden de Karadaş ile arkadaşı Ali Kayırhan'ın sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Polisin dikkati ortaya çıkardı! 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Olay, 17 Mart günü saat 23.00 sıralarında, Elmalı ilçesi Kapmescit Mahallesi Avdanlar Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir evin çatısında dolaşan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, camı kırıp eve girdiğinde, Kamile Saraç'ın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, çatı kısmına açılan tavandaki kapağın açık olduğu, buradaki kiremitlerin kırılarak eve girildiği belirlendi. Ayrıca sobanın devrilerek, evde yangın çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelinin Uğur Karadaş olduğunu belirledi. Elmalı'nın Kuzköy Mahallesi’nde babasına ait evde yakalanıp gözaltına alınan Uğur Karadaş, cinayeti itiraf etti.

3 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN DE SORUMLULARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis, 14 Ocak 2018 tarihinde evinde yangın çıkan Şerife Sönmez'in ölümüyle bu cinayet arasındaki benzerlik nedeniyle iki olay arasındaki bağlantıyı derinlemesine inceledi. Yapılan sorguda Uğur Karadaş, Şerife Sönmez'in ikametine Ali Kayırhan ile hırsızlık amaçlı girdiklerini, Kayırhan'ın kadının yatağının altından, içinde para olan keseyi aldığını, bu sırada kadının uyanarak bağırmaya başladığını, Ali Kayırhan'ın elleriyle kadının ağzını kapatarak boğazını sıktığını, kadının hareketsiz kalarak yere yığıldığını aktardı. Karadaş, ardından Ali Kayırhan'ın evde bulunan elektrikli sobayı devirerek yangın çıkardığını, kesedeki 3 bin 750 liranın bin lirasını kendisinin, kalanını Ali Kayırhan'ın aldığını kaydetti.

Karadaş'ın ifadesi üzerine Ali Kayırhan da ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA


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cinayet antalya

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