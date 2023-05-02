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  4. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı! Ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı! Ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi

02.05.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karışırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı! Ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, E.T. yönetimindeki otomobil polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Sürücü polisten kaçmak isterken trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından yakalanan E.T. ve araçtaki Y.K. gözaltına alındı. Kaza yapan otomobilde arama yapan ekipler, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T. ve Y.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.T.'ye 16 bin TL para cezası yazıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kayseri Kocasinan

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