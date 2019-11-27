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Polisin "dur" ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:34 | Son Güncelleme

Polisin "dur" ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, 34 BTR 133 plakalı aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından çevre yolunda durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 Pakistan ve 20 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Tekirdağ

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