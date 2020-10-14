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  4. Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ’den tutuklandı

Polisin durdurduğu otomobildeki 3 kişi FETÖ’den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da polis ekiplerince durdurulan bir araçta FETÖ’ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezine gelen bir otomobilin içerisinde FETÖ üyesi şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Tekirdağ’da polis ekiplerince durdurulan bir araçta FETÖ’ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezine gelen bir otomobilin içerisinde FETÖ üyesi şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan araçta bulunan A.T., Ü.K., R.D. ve M.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., Ü.K., R.D. tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.

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