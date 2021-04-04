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  4. Polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı

Polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı

04.04.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de polis ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildiği sırada elleri kelepçeli olarak firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından silahla vurularak yakalandı.

Polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı

İzmir’de E.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından elleri kelepçeli bir şekilde İzmir Adliyesine sevk edildiği sırada, akrabaları olduğu öne sürülen şahısların planlı bir kargaşa çıkarması sonucunda olay yerinden lüks bir araba ile kaçtı. Olay yerinden kaçtığı aracın 200 metre ileride kaza yapması sonucunda araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden E.A., viyadük ayaklarının altında bulunan çalılık alana saklandı.

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VURULARAK DURDURULDU

Firari E.A.’yı fark eden polis ekipleri, şahsa "dur" ihtarında bulundu ve ardından havaya ateş açtı. Uyarılara aldırmadan kaçmaya çalışan E.A., polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı. E.A.’nın bacaklarından 3 kurşun yarası aldığı öğrenilirken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A., hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli İzmir
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