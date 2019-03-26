HABER

Polisin insan nöbeti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Adana’da köprü altlarında yaşayan ve alkol ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişiyi parkta baygın halde bulan polis, başında nöbet tutup ambulansın gelmesini bekledi.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da köprü altlarında yaşayan ve alkol ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişiyi parkta baygın halde bulan polis, başında nöbet tutup ambulansın gelmesini bekledi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis kimsesi olmadığı için köprü altlarında yaşayıp alkol ile uyuşturucu bağımlısı ve isminin M.K. olduğu öğrenilen şahsı parkta baygın halde buldu. Ambulans çağıran polis, şahsa bir şey olmaması için de başında nöbet tutmaya başladı. Polis ambulans gelene kadar şahsı bir taraftan da kendine getirmeye çalıştı ancak M.K. aldığı maddenin etkisiyle bir türlü kendine gelmedi. Bir süre sonra ise olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler de M.K.’yi kendine getiremeyince onu sedye ile parktan ambulansa taşıdı.
Şahıs daha sonra tedavi edilmek üzere Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. M.K.’nin aşırı derecede madde ve alkol aldığı öne sürülürken, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Tuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtıTuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtı
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandıŞırnak’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.