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Polisin kucağında taşıdığı yaralı köpek iyileşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan ve görevli polis memuru tarafından kucakta taşınarak veteriner kliniğine götürülen köpeğin tedavisi tamamlandı - İyileşme sürecinde olan köpeğin bakımı, hayırsever bir vatandaş tarafından evde sürdürülüyor - Polis memuru Muharrem Burak Sönmez: - "O anda bayağı bir duygulandım hatta götürürken kucağıma aldığımda ağlamak üzereydim, ağlamamak için kendimi zor tuttum"

Polisin kucağında taşıdığı yaralı köpek iyileşiyor

Adana'nın Feke ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan ve bir polis memuru tarafından kucakta taşınarak yaklaşık 100 metre uzaktaki veterinere götürülen köpeğin klinikteki tedavisi tamamlandı.

Feke'de 29 Aralık'ta otomobil çarpması sonucu yaralı olarak polis memuru Muharrem Burak Sönmez tarafından veterinere götürülen köpek, klinikteki tedavisinin ardından Murat Armağan tarafından teslim alındı. Evde bakımı ve tedavisi süren köpeğin tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakamlık güvenlik noktasında görev yapan memur Sönmez'in kazaya uğrayan köpeğe kayıtsız kalmayarak veterinere götürüp tedavisini yaptırdığını belirtti.

"Bugünlerde böyle sıcak haberlere çok ihtiyacımız var" diyen Kaymakam Doğan, şunları söyledi:

"Özellikle kış günlerinde sahipsiz sokak hayvanlarına iyi davranılmalı, onlara gerekli ilginin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim emniyet personelimizin de böyle bir davranış sergileyerek böylesine güzel örnek bir davranış sergilemesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Ben yine güvenlik personelimizi tebrik ediyorum. Ayrıca köpeğin tedavisi bittikten sonra Kaymakamlık olarak köpeğimizi sahiplenmeyi düşünüyoruz."

Polis memuru Muharrem Burak Sönmez de yaralı köpeğe insani bir duyguyla hareket ederek yardımda bulunduğunu belirtti.

Olay yerine çağırdığı veteriner hekimin iğneyle sakinleştirdiği köpeği kucağına alıp kliniğe götürdüğünü anlatan Sönmez, şunları söyledi:

"Ne olursa olsun tüm canlıların yaşamaya hakkı vardır. Bunlar Allah'ın sessiz kulları. O yüzden çaresiz bırakmamamız lazım. Yardımına koşmak lazım. O anda bayağı bir duygulandım, hatta götürürken kucağıma aldığımda ağlamak üzereydim, ağlamamak için kendimi zor tuttum."

Polis, yaralı köpeği kucağında veterinere taşıdı

Polis, yaralı köpeği kucağında veterinere taşıdı

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adana Feke kaymakam köpek

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