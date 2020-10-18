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Polisin şüphelendiği motosiklet sürücüsü uyuşturucu kuryesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta polisin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği motosiklet sürücüsü, uyuşturucu kuryesi çıktı.

Esenyurt’ta polisin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği motosiklet sürücüsü, uyuşturucu kuryesi çıktı. Kurye uyuşturucu maddelerini toprağa gömerek saklamak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Narkotik dedektifleri uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda durumundan şüphe duyarak bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Bir süre kaçtıktan sonra yakalanan satıcı boş alanda uyuşturucu maddeleri gömmek isterken yakalandı. Satıcının üstünden 43 gram ’bonzai’ diye tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Polisin çevrede yaptığı çalışmalarda 2 kişinin daha yakınlarda bir metruk binaya girdiği tespit edildi. Bina içerisinde torbacıları gözaltına alan polis, burada da satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ele geçirilen maddelerle birlikte gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

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