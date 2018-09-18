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'Polisiz' deyip evi soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

AKSARAY'da İmdat A.'nın (31) evine sivil kıyafetle gelerek, kendilerini polis diye tanıtıp, arama bahanesiyle cep telefonu, fotoğraf makinesi ve kurusıkı tabanca çalan İsmail Y.

'Polisiz' deyip evi soydular

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da İmdat A.'nın (31) evine sivil kıyafetle gelerek, kendilerini polis diye tanıtıp, arama bahanesiyle cep telefonu, fotoğraf makinesi ve kurusıkı tabanca çalan İsmail Y. (29), Yusuf G. (30), Numan A. (34) ve Suriye uyruklu Luay B. (23), yakalandı.
Olay, geçen 14 Eylül Cuma günü Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sivil kıyafetli 4 kişi, sabah saatlerinde İmdat A.'nın evine gelerek polis olduklarını ve evde arama yapacaklarını söyledi. İmdat A.'nın eve girmelerine izin verdiği şüpheliler, arama sırasında tüm eşyaların yerini öğrendi. İçeride değerli eşya ve para arayan şüpheliler sonuç alamayınca, fotoğraf makinesi, kurusıkı tabanca, cep telefonu ve telefona ait sim kartını, inceleyeceğiz diyerek alıp gitti. Olayın ardından durumdan şüphelenen İmdat A., polisi arayınca dolandırıldığını anladı. Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının, şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille ayrıldıklarını söylemesi üzerine, bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyip, aracın marka ve plakasını tespit etti. Aracın İsmail Y.'ye ait olduğu saptandı.
Olaydan bir gün sonra Sultanhanı ilçesine operasyon düzenleyen polis, şüphelilerden İsmail Y. ve otomobili kullanan Yusuf G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden İsmail Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yusuf G. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki kişinin ifadesinin ardından dün gözaltına alınan diğer şüpheliler Numan A. ve Suriye uyruklu Luay B. de yapılan sorgunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

​FOTOĞRAFLI

'Polisiz' deyip evi soydular'Polisiz' deyip evi soydular

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