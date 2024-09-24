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  4. Polisle çatışmaya girdiler: biri öldü diğeri yaralandı! Sabıkaları ortaya çıktı...

Polisle çatışmaya girdiler: biri öldü diğeri yaralandı! Sabıkaları ortaya çıktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.09.2024 17:43
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Olay Ankara'da meydana geldi. Polis 'dur' dedi, 2 kişi ihtara ateşle karşılık verdi. Polis ve şüpheliler arasında çatışma çıktı. Şüphelilerden 12 suç kaydı bulunan Serdar K. (18) hayatını kaybetti, 19 suç kaydı olan Muhammet E. (22) yaralandı.

Polisle çatışmaya girdiler: biri öldü diğeri yaralandı! Sabıkaları ortaya çıktı...

Ankara'da gece saatlerinde meydana gelden olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler devriye görevindelerdi. Ekip, F.C.Ö. ile H.S., arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi görünce durmaları için ikazda bulundu. Şüpheliler ile toplam 4 kişinin bulunduğu araç durmadı.

Araçtakiler, polise ateş açtı. Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., hayatını kaybetti, Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi.

Ölen Serdar K.'nın 12, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ekipler kaçan diğer 2 kişiyi ararken, olayla ilgili polis memurları F.C.Ö. ile H.S.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.
(DHA)

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polis Şüpheli çatışma
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