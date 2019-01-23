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Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 07:12 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi ankesörlü telefonla polisi arayarak kendisini “ben canlı bombayı kendimi patlatacağım” diye etti. Kısa sürede yakalanan zanlı basın mensuplarına,” O muhtar olduysa ben vali olurum” diye ilginç bir cevap verdi.

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Olay, Seyhan İlçesi’nde bulunan Adana Merkez Otogarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi otogar içerisinde bulunan ankesörlü telefon ile 155 polis imdat hattını aradı. Polisi aradıktan sonra, canlı bombayı kendimi patlatacağım diye kendisini ihbar etti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otogarda yapılan çalışmada ihbarı gerçekleştiren kişi yakalandı.

Şahsın üzeri didik aranırken her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken ihbarın olumsuz olduğu anlaşıldı. Şahıs gözaltına alındı. Polis aracına bindirildiği sırada bansın mensuplarının kendini neden canlı bomba olarak ihbar ettin sorusuna,” O muhtar olduysa vali ben olurum” diye cevap verdi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana intihar

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