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  4. Polisler yanağındaki şişlikten şüphelendi! 'Pes' dedirten olay... Ağzından iki parça çıktı

Polisler yanağındaki şişlikten şüphelendi! 'Pes' dedirten olay... Ağzından iki parça çıktı

14.09.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana geldi. Polisler şüphelendikleri C.D. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 25 santimetre uzunluğunda bıçak bulunurken, yanağındaki şişlik de ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde şüphelinin ağzından uyuşturucu madde çıktı.

Polisler yanağındaki şişlikten şüphelendi! 'Pes' dedirten olay... Ağzından iki parça çıktı

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Şehit Piyade Er Faik Doğan Parkı’nda şüphe üzerine C.D.’yi durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda bıçak buldu.

AĞZINDAN ÇIKTI

Bu sırada şahıs yanağındaki şişlikten şüphelenen ekipler, C.D. ‘nin ağzını açtığında beyaz şeffaf poşete sarılı iki parça halinde 11,36 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Polis ekipleri şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu ağız
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