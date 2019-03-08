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Polislerden kadınlara karanfil

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye etti.

Polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan trafik kontrol noktasında araçları durdurarak kadın sürücü ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra kadınlara karanfil hediye eden ekipler, yolculara da bilgilendirme broşürü verdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün seyir halinde olan kadın sürücü ve yolcuların günün kutlayarak, kendilerine karanfil verdiklerini belirtti.

Kadınların her alanda olduğu gibi araç kullanma konusunda da üstün başarılar sergilediğini anlatan Aktürk, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın erkeklere oranla daha dikkatli ve duyarlı araç kullandıklarını gördük, tespit ettik. Hassas bir şekilde trafik kurallarına uyarak, dikkatli araç kullanmaktalar. Meydana gelen kazalardaki istatistiklerimize baktığımızda da kadın sürücülerin kaza oranlarının daha düşük olduğunu görmekteyiz. Kırıkkale'de ehliyetli vatandaşların 5'te 2'sini kadın sürücülerin oluşturmasına rağmen kazaya karışan sürücülerimizin büyük çoğunluğunu da erkekler oluşturmaktadır. Bu da kadın sürücülerin trafikte daha dikkatli ve duyarlı olduklarını göstermekte. Bizler kadınlara önem veren bir teşkilatız. Bizim için kadın her şeydir. Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi trafikte de aktif bir şekilde olmaları memnuniyet vericidir. Çünkü evde nasıl düzeni sağlayan kadınlarsa trafikte de düzeni sağlayacak kişilerin kadınlar olduğuna inanıyoruz."

Aktürk, bu yıl aldıkları tedbirler ve tüm kurumlarla yaptıkları çalışmalarla Kırıkkale'de trafik kazalarında büyük düşüş yaşandığını bildirdi.

Yılın ilk 3 ayındaki yaralamalı kazaların gelen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azaldığını belirten Aktürk, "Toplam kazalarda ise yüzde 21'lik düşüş meydana geldi. Emniyet kemeriyle ilgili yaptığımız çalışmalarla da emniyet kemeri takma oranı şehir içerisinde yüzde 20 seviyelerinden yüzde 40'lara kadar çıkmıştır. Şehirler arası yollarda da yüzde 80 seviyelerine kadar çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Bu oranları daha yükseğe çıkarmak için çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Kadın sürücü ve yolcular da polislere teşekkür etti.

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