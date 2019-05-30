Polislere Çince eğitimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ile Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol kapsamındaki "Çince Eğitim Kursu" programını bitiren 8 personele sertifika verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Turizm Şube Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü, Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan kurs programı sona erdi.

Turizm Şube Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, Turizm Şube Müdürü Erdem Kadıoğlu, Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Wenhong Li ve Çin Başkonsolosu Cui Wei’nin katılımlarıyla düzenlenen mezuniyet töreninde, kursu başarıyla tamamlayan 8 personele sertifikaları takdim edildi.

