Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi! Bakan Soylu duyurdu (POLSAN emeklileri ne kadar ikramiye alacak?)

POLSAN'dan emekli olan polislere ikramiye müjdesi geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POLSAN emeklilerinin ikramiye miktarlarının artacağını duyurdu.

Ankara’da “Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri”ne katılan Bakan Soylu, polislerin emeklilik ikramiyesine ilişkin "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar. Bizim amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmaktır" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

POLİSLER NE KADAR EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ALACAK?

Şimdi bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar. Bizim amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmaktır. Şu anda 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Yani tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım.

Bunun anlamı ne? Bütün polislere çağrımdır. Bizati polis sandığının bir ferdi olarak çalışıyorum. Bu konuda bakanlığımızın neredeyse bütün bu konulardaki etkinliklerinde polis sandığı yapar. Ve çok profesyonel oldular ve devam edecekler.