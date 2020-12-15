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Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi! Bakan Soylu duyurdu (POLSAN emeklileri ne kadar ikramiye alacak?)

15.12.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi! Bakan Soylu duyurdu (POLSAN emeklileri ne kadar ikramiye alacak?)

Polislerle ilgili son dakika müjdeli haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polislere emeklilik ikramiyesiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. POLSAN emeklilerinin ikramiye miktarlarının artacağını belirten Bakan Soylu, 'Bizim amacımız bunu iyi yöneterek minimum 500 bin liraya çıkarmaktır' dedi.

POLSAN'dan emekli olan polislere ikramiye müjdesi geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, POLSAN emeklilerinin ikramiye miktarlarının artacağını duyurdu.

Ankara’da “Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri”ne katılan Bakan Soylu, polislerin emeklilik ikramiyesine ilişkin "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar. Bizim amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmaktır" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

POLİSLER NE KADAR EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ALACAK?

Şimdi bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar. Bizim amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmaktır. Şu anda 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Yani tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım.

Bunun anlamı ne? Bütün polislere çağrımdır. Bizati polis sandığının bir ferdi olarak çalışıyorum. Bu konuda bakanlığımızın neredeyse bütün bu konulardaki etkinliklerinde polis sandığı yapar. Ve çok profesyonel oldular ve devam edecekler.

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Geçen yıl 5 bin polis ve ailesini tatile gönderdik. Ve bu projeyi de devam ettireceğiz. Hem mesleğinde amirleri tarafından bunun takdir edilmesi lazım diyen arkadaşlarımız hem de çeşitli vesilelerle ödüllendirilmesi gereken arkadaşlarımız. Buna da devam edeceğiz. Her hafta en az iki saat, toplanılan bir yerde arkadaşlarımıza tecrübelerimizi aktarmamız lazım.

Bizim teşkilatımızda sadece bugün yok yarın da var. Eğer bu zincirler arası disiplin, ahlak, sadakat ilişkisini iyi kurmazsak bizden sonraki göreve geleceklere iyi bir miras bakmamış olurum.

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