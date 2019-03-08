HABER

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

Balıkesir'de yaşlı vatandaşı dolandırmaya çalışan 3 kişi polisin sıkı takibi sayesinde yakalandı. Yaşlı bir vatandaşın 650 bin TL'lik ziynet eşyalarını çalmak isteyen dolandırıcılar, polisleri 'cenazemiz var' diyerek kandırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

'Cenazeye geldik' diyerek polislerden kaçabileceklerini düşünen dolandırıcılar, güvenlik güçlerinden 'Buyrun cenaze namazına' cümlesi ile karşılık aldı. Yaşanan bu ilginç diyaloğun ardından gözaltına alınan dolandırıcılar, sorgunun ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezevine teslim edildi.

Suçüstü yakaladılar!

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı yöntemi ile ağına düşürdükleri yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya kalkan 3 kişi, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.
Polisler, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya çalışan örgüt üyelerinin mağdurun 650 bin TL değerinde ziynet eşyalarını banka kasasından aldırdıklarını ve belli bir adrese bıraktıracaklarını tespit etti.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Dedektifleri operasyon için harekete geçerek şahısların il merkezine geldiği aracı belirledi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, yaşlı vatandaşın ziynet dolu poşeti bırakacağı esnada harekete geçti.
Yaşlı şahıstan ziynet dolu poşeti alırken polisi karşısında gören dolandırıcılar, "Cenazemiz var" diyerek ekipleri kandırmaya çalıştı.
Polis ise "Buyurun cenaze namazına" cevabıyla yakaladıkları şahısları Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada sorgusu yapılan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir cenaze

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları: Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Dünya Kadınlar Günü mesajları!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.