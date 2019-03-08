Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

'Cenazeye geldik' diyerek polislerden kaçabileceklerini düşünen dolandırıcılar, güvenlik güçlerinden 'Buyrun cenaze namazına' cümlesi ile karşılık aldı. Yaşanan bu ilginç diyaloğun ardından gözaltına alınan dolandırıcılar, sorgunun ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezevine teslim edildi.

Suçüstü yakaladılar!

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı yöntemi ile ağına düşürdükleri yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya kalkan 3 kişi, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

Polisler, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya çalışan örgüt üyelerinin mağdurun 650 bin TL değerinde ziynet eşyalarını banka kasasından aldırdıklarını ve belli bir adrese bıraktıracaklarını tespit etti.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Dedektifleri operasyon için harekete geçerek şahısların il merkezine geldiği aracı belirledi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, yaşlı vatandaşın ziynet dolu poşeti bırakacağı esnada harekete geçti.

Yaşlı şahıstan ziynet dolu poşeti alırken polisi karşısında gören dolandırıcılar, "Cenazemiz var" diyerek ekipleri kandırmaya çalıştı.