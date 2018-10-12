Polisleri taşıyan hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4'ü polis 5 yaralı

AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, polis memurlarının taşındığı hafif ticari araç, ciple çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada 4'ü polis 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 128'inci Cadde'deki kavşakta meydana geldi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Polatlı (35) yönetimindeki 68 BE 172 plakalı hafif ticari araç, Neslihan Ay'ın (34) kullandığı 07 FU 312 plakalı ciple çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada sürücüler Neslihan Ay ve polis memuru Fatih Polatlı ile araçta bulunan mesai arkadaşları Cumalı Demirel (33), Oktay Öztürk (45), Uğur Songurcuk (31) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4'ü polis 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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