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  4. Polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu! 14'ü polis 15 kişi yaralandı

Polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu! 14'ü polis 15 kişi yaralandı

02.09.2024 00:27
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin kurtuluş etkinliklerinde görevli polis memurlarının taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu! 14'ü polis 15 kişi yaralandı

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede gerçekleştirilen Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsü Ş.P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Seyitgazi
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