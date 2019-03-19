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Polislerin masaj salonlarından rüşvet aldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, masaj salonlarından rüşvet aldıkları ileri sürülen 3 polis tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da masaj salonlarından rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 polis tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı masaj salonlarından rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, emniyet amiri E.Ö. polis memurları M.C. ve M.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. M.C. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan masaj salonu yetkilileri, A.K, A.S, E.A. ve İ.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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